النجف.. الكاظمي يؤدي مراسم زيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب

2021/09/05 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مراسيم زيارة ضريح الإمام علي بن أبي طالب في محافظة النجف.

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وذكر بيان مقتضب لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (5 ايلول 2021)، أنه "أدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم الزيارة لضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى مجلس عزاء المرجع محمد سعيد الحكيم، في محافظة النجف.

واظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (5 أيلول 2021)، وصول الكاظمي إلى مجلس العزاء، وتقديم التعازي إلى ذوي المرجع الراحل.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى محافظة النجف.

وذكر بيان مقتضب لمجلس الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2021)، أنه "وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مدينة النجف".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء حضر فور وصوله إلى المحافظة، مجلس عزاء المرجع الديني محمد سعيد الحكيم".

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