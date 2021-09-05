المالكي يؤكد لبلاسخارت حتمية الانتخابات وضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لإجرائها

2021/09/05 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الأخير استمع لموقف بعثة الامم المتحدة بخصوص ما تردد عن ممارستها ضغوطاً لتأجيل الانتخابات، مضيفا أن بلاسخارت أكدت حرصها على احترام سيادة العراق واستقلال قراره الوطني.

وأكد المالكي لبلاسخارت حتمية الانتخابات وضرورة تهيئة البيئة اللازمة لإجرائها بما يضمن نزاهتها وعدالتها بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، كما جدد دعوته الى الحكومة لتوفير الامن الانتخابي وحماية مراكز الاقتراع من المزورين والمتلاعبين.

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