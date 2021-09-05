وزير النفط احسان عبد الجبار: اتفاق توتال يعتبر اكبر مشروع استثماري

2021/09/05 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، أن اتفاق توتال الفرنسية يعتبر اكبر مشروع استثماري لشركة غربية في العراق.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، مع مدير شركة توتال الفرنسية، إن "اتفاق توتال الفرنسية يعتبر اكبر مشروعا استثماريا لشركة غربية في العراق، اذ ستقوم بتمويل المشاريع الأربعة التي جرى الاتفاق عليها".

وأضاف أن توتال ستضخ مبلغ 27 مليار دولار في هذه الاستثمارات مما يعني خلق تنمية مستدامة وفرص عمل، مشيرا إلى أن المناقشات مع توتال استمرت اكثر من تسعة شهور وعقدت 20 ورشة عمل.

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