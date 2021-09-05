التخطيط توقع اتفاقية مع بعثة الأمم المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي وعودة النازحين

2021/09/05 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقع وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأحد، اتفاقاً للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بشأن تحسين الوضع الاقتصادي وعودة النازحين. وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “العراق وبعثة […]

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