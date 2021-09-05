الكرواتي سكوتيش يصل قطر و يشرف على تدريبات المنتخب الايراني

2021/09/05 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل المدرب الكرواتي سكوتيش، اليوم الاحد، إلى قطر ليشرف على أول وحدة تدريبية للمنتخب الايراني بعد تعافيه من الإصابة بفايروس كورونا.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا لتدريبات المنتخب الايراني بوجود المدرب الكرواتي سكوتيش الذي غاب عن لقاء سوريا هو ومساعده هاشميان بسبب اصابتهما بفايروس كورونا.

وتسلم سكوتيش قيادة منتخب إيران بعد اقالة البلجيكي فيلمونتس عقب خسارته مع منتخبنا بالتصفيات الأولية في الأردن بهدفين لواحد.

وقاد المدرب الكرواتي، سكوتيش، لحد الان عشرة مباريات للمنتخب الايرني و فاز بها جميعا.

فيما شهدت الوحدة التدريبية تواجد مهاجم بورتو، مهدي طارمي، ومهاجم زنيت الروسي، سردار ازمون.

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