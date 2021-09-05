2021/09/05 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشهر المقبل..إطلاق الموقع الخاص بالتوظيف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهر المقبل.. إطلاق الموقع الخاص بالتوظيف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهر المقبل.. إطلاق الموقع الخاص بالتوظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).