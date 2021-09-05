بالفيديو.. كردستان تعرض اعترافات ’مثيرة’ لخلية تابعة لداعش

2021/09/05 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان عرض مجلس امن إقليم كردستان، اليوم الأحد، اعترافات خلية تابعة لتنظيم “داعش”، القي القبض عليها مؤخراً في أربيل.ونشر المجلس على صفحته الرسمية، اعترافات الخلية التابعة لـ “داعش”، موضحاً إنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات داخل محافظة أربيل.

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كردستان تعرض اعترافات ’مثيرة’ لخلية تابعة لداعش أولاً على النور نيوز.

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