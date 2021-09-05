2021/09/05 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الأحد، أن وضع أفغانستان عسكرياً وجغرافياً مختلف تماماً عن العراق.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، أقامت ندوة نقاشية تحت شعار (المستقبل هدفنا..لتجنب المخاطر) حول الانسحاب الامريكي من افغانستان وتأثيره على المنطقة”.وأضاف البيان، أن …

ظهرت المقالة وزير الدفاع: وضع أفغانستان يختلف عن العراق عسكرياً وجغرافياً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: وضع أفغانستان يختلف عن العراق عسكرياً وجغرافياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: وضع أفغانستان يختلف عن العراق عسكرياً وجغرافياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).