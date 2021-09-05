2021/09/05 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، جاهزية الموقع الالكتروني الخاص بالتوظيف للانطلاق منتصف الشهر الجاري.واشار رئيس مجلس الخدمة محمود التميمي ، خلال اجتماع ضم وفدا من جامعة كربلاء للتباحث حول الية عمل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيينات ، الى جاهزية الموقع الخاص بالتوظيف الذي سيطلق منصف الشهر الحالي".وثمن التميمي ، الجهود التي بذلت من جامعة كربلاء من اجل تصميم الاستمارة وجعلها بشكل لائق وسهل الاستخدام من اجل تجاوز اي تعقيدات قد ترافق المتقدم الى الوظيفة، مبينا ان " هذا البرنامج يعد انجازا مهما في القضاء على الفساد والابتعاد عن المحسوبيه دون تدخل اي شخص به .بدورهم ، عد وفد الجامعة كربلاء ، وضع الية منظمة لاختيار المتقدمين للوظيفة ، نقلة نوعية في مجال التوظيف بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة : الموقع الخاص بالتوظيف جاهز للانطلاق منتصف الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة : الموقع الخاص بالتوظيف جاهز للانطلاق منتصف الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).