وزير النفط : الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية هو الاول على ارض الواقـع

2021/09/05 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار :" ان الاتفاق العراقي مع شركة توتال الفرنسية بشأن استثمار الغاز وتطوير الحقول النفطية ، هو الاول على ارض الواقع .وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل الشركة الفرنسية :" لدينا ازمة كبيرة في استثمارالغاز والطاقة الشمسية ".واضاف :" ان شركة النفط الفرنسية "توتال" ستبني 4 مشروعات عملاقة للطاقة ، تبلغ قيمتها 27 مليار دولار، وذلك بموجب اتفاق وقع في بغداد اليوم الاحد".بدوره ، قال ممثل شركة "توتال" :" ان الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار"، مشيراً الى :" ان الاعمال الهندسية ستبدأ نهاية العام الجاري ".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى اليوم مراسم التوقيع بالاحرف الاولى، على مظلة الاتفاق لمشاريع الاستثمار الامثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، بين وزارة النفط وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع لمشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية ايضا./انتهى5

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