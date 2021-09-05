2021/09/05 | 18:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرعى مراسيم التوقيع على اتفاق تطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يرعى مراسيم التوقيع على اتفاق تطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يرعى مراسيم التوقيع على اتفاق تطوير الحقول النفطية مع شركة توتال الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).