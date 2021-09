الولادة الأبدية - للشاعر عقيل العبود - مترجمة إلى الانكليزية - بهجت عباس

2021/09/05 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

#بهجت_عباس The Eternal BirthWritten by Akeel Al -AbboudTranslated by Bahjat AbbasThe silence inhered me, so I became lonely.I didn’t feel weakness, I traveled far from this world.My body became homeless.My soul was born.It took various forms.--------- The litter of light disappeared.The covenant became immemorial, embraced by death.The fragments of earth are sc ......





