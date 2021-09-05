2021/09/05 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يؤكد للسفيرة الاسترالية: العراق مُقبل على برامج لتطوير القطاعات الاقتصادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يؤكد للسفيرة الاسترالية: العراق مُقبل على برامج لتطوير القطاعات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يؤكد للسفيرة الاسترالية: العراق مُقبل على برامج لتطوير القطاعات الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).