وزير المالية العراقي: مشروع موازنة 2022 يحقق الأهداف التنموية

2021/09/05 | 19:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأحد، الجلسة الثانية والعشرون الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024، بحضور كل من رئيسة الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الواردات الاتحادية ووكيلي …

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