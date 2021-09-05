مذكرة استخباراتية أمريكية تكشف تقديرات إمكانية وقوع هجمات جديدة في ذكرى 11 سبتمبر

2021/09/05 | 19:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع مسؤولو الاستخبارات الأمريكية أن تسعى المنظمات الإرهابية الأجنبية إلى استغلال الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر و"ربما انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان" في رسائلهم، وفقًا لمذكرة استخباراتية مشتركة.

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