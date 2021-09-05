تقديم وتلخيص كتاب: العالم المعرفي المتوقد - غازي الصوراني

2021/09/05 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني تقديم وتلخيص كتاب: العالم المعرفي المتوقد ( د.



طلال أبو غزالة – العالم المعرفي المتوقد – صدر عن شركة طلال أبوغزالة للترجمة والتوزيع والنشر- 2019)تقديم :رفاقي واصدقائي الاعزاء..



إن الهدف من تلخيصي لهذا الكتاب يتجلى في استعراض الدور الذي لعبته الانترنت وتكنولوجيا المعلومات في المجالات السياسية والمجتمعية، وآثارها الايجابية على تطور الاحزاب عموماً والأحزاب اليسارية بوجه خاص في إطار نض ......





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