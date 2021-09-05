2021/09/05 | 19:35 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HzwSVFdCbmA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصوات البكاء تتعالى داخل الحرم العلوي المطهر على رحيل فقيه اهل البيت السيد محمد سعيد الحكيم "قده") نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصوات البكاء تتعالى داخل الحرم العلوي المطهر على رحيل فقيه اهل البيت السيد محمد سعيد الحكيم "قده") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).