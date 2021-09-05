سلطة الطيران: خطوات إعمار مطار الموصل تسير بانسيابية

2021/09/05 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، أن خطوات إعمار مطار الموصل تسير بانسيابية.وقالت سلطة الطيران في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تود أن توضح للرأي العام بأن جميع خطواتها في عملية إعادة إعمار مطار الموصل الدولي تسير بانسيابية عالية ووفق الإجراءات القانونية والذي تستند إليه حسب تعليمات قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021"، لافتة الى أنه "تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى للمخطط الرئيس للمطار ومخطط ما قبل التصميم ووثائق العطاء والعمل جار في المرحلة الرابعة".وأضافت، أن "عملية تأهيل مطار الموصل الدولي ستتم من قبل الشركات الفرنسية والتي ستكون عن طريق قوانين القرض الفرنسي مما يتطلب ما يلي: 1-عمل المخطط الرئيس للمطار، 2- تقيم الأسعار الخاصة بالقرض، 3- توقيع العقد والتنفيذ".وأشارت إلى أن "تلك الخطوات تأتي ضمن قوانين القرض الفرنسي ولا علاقة لسلطة الطيران المدني العراقي في أي عملية تأخير بالإجراءات الخاصة بمطار الموصل الدولي".

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