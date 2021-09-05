مصر.. حكم بالإعدام لـ 8 أجانب أدينوا بتهريب الهيروين

2021/09/05 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة مصرية، الأحد، أحكاما بالإعدام على ثمانية أجانب ومصريين اثنين بتهمة تهريب طنين من الهيروين عبر البحر الأحمر، بحسب مصدر قضائي.

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