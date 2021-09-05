2021/09/05 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشروع سيحدد ملامح الطاقة في البلاد للسنوات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تتحدث عن مشروع ضخم سيحدد ملامح الطاقة في المستقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تتحدث عن مشروع ضخم سيحدد ملامح الطاقة في المستقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).