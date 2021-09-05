شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف.. تشييع مهيب لجثمان المرجع آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم

2021/09/05 | 19:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: F8JN9LX0d0s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف.. تشييع مهيب لجثمان المرجع آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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