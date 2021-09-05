2021/09/05 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VELTqGJ0nkg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هو الاجرب الذي يطالب حسين الشحماني بعدم انتخابه ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من هو الاجرب الذي يطالب حسين الشحماني بعدم انتخابه ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).