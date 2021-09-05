الآلاف يتظاهرون في عاصمة اوربية احتجاجا على قيود كورونا

2021/09/05 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الأحد احتجاجا على القيود المفروضة من قبل السلطات في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع على ساحة دام وسط المدينة في الساعة الـ 11:00 صباح اليوم.



وطلبت سلطات المدينة من المتظاهرين وقف الاحتجاج مرارا، دون أن يمنع ذلك من تحشد مزيد منهم في المكان نفسه، حيث انطلقت مسيرة احتجاجية عبر المدينة لتقطع مسافة طولها 7 كم قبل أن تعود إلى المكان نفسه.

وذكرت شبكة الإذاعة الهولندية (NOS) نقلا عمن أحد النشطاء أن حوالي 60 منظمة تشارك في المظاهرة، التي قد تكون هي الكبرى منذ فرض السلطات عددا من القيود في إطار محاربة جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت سابقا عن إلزام المواطنين، اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، بتقديم شهادة تطعيم أو شهادة توثق سلبية فحص كورونا أو كون صاحبها تعافى من “كوفيد-19″، في مطاعم عامة ومهرجانات وملاعب رياضية ودور سينما ومسارح.

مع ذلك فقد قامت السلطات بإلغاء معظم قيود كورونا اعتبارا من 26 يونيو الماضي.

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