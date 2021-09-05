ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر

2021/09/05 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه “تم ضبط حاوية مواد كيميائية ( نترات الكالسيوم ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي”.

وأضافت، “تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من شعبة التراخيص و استخبارات المنفذ و بمساندة هيئةالمنافذ و شرطة الكمارك”.

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