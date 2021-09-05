ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.
وقالت الهيئة في بيان، إنه “تم ضبط حاوية مواد كيميائية ( نترات الكالسيوم ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي”.
وأضافت، “تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من شعبة التراخيص و استخبارات المنفذ و بمساندة هيئةالمنافذ و شرطة الكمارك”.
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