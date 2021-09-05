2021/09/05 | 19:55 - المصدر: عين العراق

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الأحد 5 سبتمبر 2021 | 07:52 مساءً | عدد القراءات : 3

سلطة الطيران العراقية توضح بشان اعمار مطار الموصل

نفذت شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عملية كشف دلالة للمتهمين الخمسة بحادثة قتل شمالي المحافظة.

وقال مصدر امني، ان الشرطة نفذت عملية كشف الدلالة للملقى القبض عليهم من قبل الاجهزة الامنية عقب حادثة الحصوة شمالي بابل.

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