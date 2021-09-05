2021/09/05 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 25.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و610 حالات وفاة جراء الفيروس.

وقال بيان وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد: "تم تسجيل 25.870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وعدد الوفيات 610 حالات وفاة ويصبح بذلك العدد الإجمالي للمصابين في إيران 5.129.407 وإجمالي الوفيات 110.674 حالة".

وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 4.362.814، في حين بلغت الحالات الحرجة 7.689 شخصا.

كما بلغ إجمالي اللقاحات الموزعة حتى اليوم 29.152.527 جرعة، موزعة على 19.467.858 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و9.684.669 تلقوا الجرعتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب ايران من جديد .. اكثر من 25 الف اصابة في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب ايران من جديد .. اكثر من 25 الف اصابة في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).