مصرع شابين في حادثين منفصلين بديالى

2021/09/05 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شابان مصرعهما في حادثين منفصلين في محافظة ديالى .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان شابا لقي حتفه في تصادم عجلتين قرب قرية الاحيمر بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة .مبينا ان الضحية ابن شقيق رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى .و اضاف المصدر ان شابا قتل باطلاق نار عشوائي من قبل شخص مخمور في قرية التحويلة باطراف الخالص شمال بعقوبة/انتهى

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