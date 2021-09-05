2021/09/05 | 19:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أدان مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، العملية الإرهابية التي استهدفت جنوب مدينة كركوك.وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان انها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت جنوب مدينة كركوك بجمهورية العراق ليلة أمس السبت وخلفت عددا من الضحايا والمصابين من قوات الشرطة العراقية الباسلة".وأضاف أن "الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل تعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد".وأضاف ان الأمانة العامة للمجلس اذ تعرب عن إكبارها للجهود التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، فإنها تعلن عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".واكدت أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العملية الإرهابية جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العملية الإرهابية جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).