2021/09/05 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يستعد مهرجان ”الأمل“ السينمائي لإطلاق دورته الأولى في العاصمة السويدية استوكهولم ببرنامج طموح، وفق القائمين عليه، يتضمن تكريم النجمة المصرية إلهام شاهين.وأعربت شاهين عن سعادتها لتكريمها في الدورة الأولى للمهرجان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهرجان “الأمل” السينمائي في السويد يكرم إلهام شاهين في دورته الأولى المركز الخبري الوطني.

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