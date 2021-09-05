2021/09/05 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدان مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، العملية الإرهابية التي استهدفت جنوب مدينة كركوك.وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تلقت الأمانة العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العملية الإرهابية في جنوب كركوك المركز الخبري الوطني.

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