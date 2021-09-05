النفط: اكتشاف 11 مليار برميل في ذي قار

2021/09/05 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، عن اكتشاف 11 مليار برميل في محافظة ذي قار.

وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس شركة توتال، إن "حقول البصرة هي ذات عائد كبير للاقتصاد العراقي وبعدها حقول كركوك ومن ثم حقول مع ميسان"، مشيرا إلى أن الرقعة العاشرة في ذي قار تحتوي على 11 مليار برميل.

وأضاف أن ذي قار ستكون واحدة من اهم المحافظات التي تنتج النفط في العراق.

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