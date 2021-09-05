الكمارك تعلن ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في كمرك ام قصر

2021/09/05 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، عن ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة في مركز كمرك ام قصر الجنوبي.وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم ضبط حاوية مواد كيميائية ( نترات الكالسيوم ) في مركز كمرك ام قصر الجنوبي”.وأضافت، “تمت عملية الضبط بناءً على المعلومة الواردة من …

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