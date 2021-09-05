تقارير عن انقلاب في غينيا.. وتداول فيديو لاحتجاز الرئيس ألفا كوندي

2021/09/05 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع إطلاق نار كثيف، الأحد، في كوناكري، عاصمة غينيا، بحسب منشورات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود على الأرض تحدثوا إلى شبكة CNN فيما بدا أنه محاولة انقلاب.

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