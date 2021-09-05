نانسي فريزر أو نظرية المشاركة - زهير الخويلدي

#زهير_الخويلدي ترجمة "يفترض تجديد الاشتراكية ، وفقًا لنانسي فريزر ، أن المرء يربط بين الممارسة الناشطة والنظرية السياسية: لا يمكن فهم التحرر إلا من خلال النضالات الاجتماعية ، التي تتعدد أشكالها اليوم.
وهي تعني المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة.
في المقابلات التي أجرتها ، تصف نانسي فريزر نفسها بسهولة على أنها طفلة من اليسار الجديد.
تكشف قراءة عملها أنها تدين بالسياسة بأكثر من التعليم ؛ لقد منحته الممار ......
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