نانسي فريزر أو نظرية المشاركة - زهير الخويلدي

2021/09/05 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة "يفترض تجديد الاشتراكية ، وفقًا لنانسي فريزر ، أن المرء يربط بين الممارسة الناشطة والنظرية السياسية: لا يمكن فهم التحرر إلا من خلال النضالات الاجتماعية ، التي تتعدد أشكالها اليوم.



وهي تعني المشاركة المتساوية في جميع مجالات الحياة.



في المقابلات التي أجرتها ، تصف نانسي فريزر نفسها بسهولة على أنها طفلة من اليسار الجديد.



تكشف قراءة عملها أنها تدين بالسياسة بأكثر من التعليم ؛ لقد منحته الممار ......





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