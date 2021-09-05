2021/09/05 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع العراق اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية للاستثمار في الغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي فان قيمة الاتفاق الذي جرى بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تبلغ 27 مليار دولار، ويهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق من الاحتياطي النفط والغازي والثروة المائية، وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية، علاوة على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط, ويتضمن الاتفاق ثلاثة عقود بين وزارة النفط وشركة توتال الفرنسية، والعقد الرابع مشروع الطاقة الشمسية بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية.

وكانت مصادر في وزارة النفط قد اشارت الى أن العقد مع المجموعة الفرنسية هو من أضخم العقود في قطاع النفط العراقي، وينطوي على أربعة محاور، ثلاثة منها في استثمار الغاز والنفط، وآخر في مجال الطاقة الشمسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقع أضخم اتفاق مع توتال الفرنسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقع أضخم اتفاق مع توتال الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).