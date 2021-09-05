قائد فيلق القدس الإيراني يحضر مجلس عزاء الحكيم في النجف بشكل مختلف (صورة)

2021/09/05 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، الأحد، وهو يرتدي الزي المدني لأول مرة اثناء حضوره مجلس عزاء المرجع الديني الراحل محمد سعيد الحكيم في محافظة النجف.

وجلس قاآني وسط المعزين بوفاة الحكيم الذي توفي يوم الجمعة الماضي في مستشفى الحياة بالنجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاما.

والمرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، هو ابن محمد علي الحكيم، ولد عام (1354 هـ - 1934 م) في مدينة النجف، وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

ودرس الحكيم وتعمق في علم الهندسة والرياضيات، حتى عرف بذلك في أوساط علماء النجف، وتم تكليفه بكتابة قسمة المواريث وفقا لقواعد الرياضيات الحديثة، ويأتي من بين مؤلفاته: بحث في القبلة، بحث في الدرهم والدينار الإسلامي، قسمة المواريث طبق الرياضيات الحديثة، بحث حول الساعة الزوالية.

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