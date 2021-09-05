2021/09/05 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، توصيات اللجنة المختصة بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتقديم العناية الفائقة للجرحى.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات خاصة لتسريع معاملات ذوي ضحايا حرب داعش المركز الخبري الوطني.

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