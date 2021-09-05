2021/09/05 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bJDfElsHpBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة الثامنة من العراقية الإخبارية مع هبة باسم وغسان عدنان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة أخبار الساعة الثامنة من العراقية الإخبارية مع هبة باسم وغسان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).