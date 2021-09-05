2021/09/05 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تغلبَ منتخب الشباب على فريق التاجي الأول، اليوم الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب التاجي.وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المُضيف بهدف من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وديا..



منتخب الشباب يتغلب على فريق التاجي المركز الخبري الوطني.

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