الحكومة تنفي وجود “عراقيل” للتحقيق بقضايا الفساد

2021/09/05 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الأحد، وجود أية عراقيل للتحقيق بقضايا الفساد، فيما أشار إلى أن لجنة مكافحة الفساد قامت بدور كبير في ملاحقة الفاسدين.وقال ناظم للوكالة […]

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