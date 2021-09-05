2021/09/05 | 21:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 57WTh05VVN4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السلاح المنفلت .. الويل و السيل و الكواتم تعرفه) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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