2021/09/05 | 21:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بمختلف الاراء لا نستقطع سب وشتم المسؤول الفاسد فقط الكفر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -6rps8SpyoA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج بمختلف الاراء لا نستقطع سب وشتم المسؤول الفاسد فقط الكفر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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