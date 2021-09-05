2021/09/05 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي يوم غد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح متلفز، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل الاتحاد الأوروبي يزور العراق غداً لمناقشة عدة ملفات المركز الخبري الوطني.

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