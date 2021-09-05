العراق يوقع إطارًا للتعاون مع الأمم المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي وعودةالنازحين

2021/09/05 | 21:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - مباشر: وقع العراق، مع بعثة الأمم المتحدة في البلاد، إطارًا للتعاون المشترك بين الطرفين.ووقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، وعن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) نائبة الممثل الخاص، ومنسقة الشؤون …

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