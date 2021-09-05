اتصال هاتفي بين السيسي والرئيس الإسرائيلي.. والرئاسة المصرية توضح السبب

2021/09/05 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي تولى السلطة في يوليو/ تموز الماضي.

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