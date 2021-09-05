توضيح حكومي بشأن عراقيل للتحقيق بقضايا الفساد

2021/09/05 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوات التي قامت بها اللجنة لم تكن موجودة في السابق بهذا الوضوح.

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