السيستانيان وقاآني.. أبرز الشخصيات المشاركة في عزاء الحكيم

2021/09/05 | 21:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

شهد مسجد السهلة التاريخي في مدينة النجف، الأحد، مراسم عزاء خاصة بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم بمشاركة شخصيات بارزة.

ورصد "الترا عراق"، 5 أيلول/سبتمبر، مشاركة نجلي المرجع الأعلى علي السيستاني والمرجع بشير النجفي، مع عدد من رجال الدين وطلاب الحوزة الدينية في النجف.

كما ضم مجلس العزاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي فضلاً عن عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وحضر العزاء أيضًا، فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادي في الهيئة عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، إلى جانب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات التابعة للفصائل المسلحة صورة للكاظمي أثناء مصافحته "أبو فدك" المتهم بالمسؤولية عن عمليات قتل واغتيال طالت متظاهرين وناشطين.

فيما تشير تسريبات من أجواء مجلس العزاء، إلى أنّ نجليّ السيستاني محمد رضا ومحمد باقر "حرصا على المغادرة مجلس العزاء" قبل وصول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووفود السياسيين وقادة الفصائل المسلحة، وهو ما أكّده مصدر مطلع حضر مراسم اليوم الأول.

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