نفي رسمي عراقي لرواية توطين اللاجئين الأفغان في الأنبار

2021/09/05 | 21:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، الأحد، وجود توجه عراقي، لاستقبال لاجئين أفغان، وفق ما تداولته وسائل إعلام.

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وقال النوري خلا برنامج " الحق يقالأ" الذي يقدمه الزميل "عدنان الطائي" وتابعه "ناس" (5 ايلول 2021)، انه "كوزارة فيفترض ان نكون أول من يعلم، اذا كانت هناك معلومات حقيقة حول توطين لاجئين أفغان في الأراضي العراقية".

واضاف "بما انه لانعلم ولاوزارة الخارجية تعلم فأن الحديث عن هذا الموضوع غير صحيح"، لافتاً الى انه "لايمكن تثبيت موقف على قضية افتراضية، ونحذر من الإعلام المنفلت بالترويج لهذا".

وأشار النوري انه "لاطلب رسمي بشان توطين لاجئين أفغان في العراق".

وكان تقرير صحفي، قد نقل عن ثلاثة مصادر، قال أنها "مطلعة"، عن مقترح عُرض على العراق، يفضي بتوطين لاجئين افغانيين في الأراضي العراقية، مقابل امتيازات تحصل عليها بغداد.

ولفت التقرير الى ان "ذلك يبدو محاولة لإيجاد مخرج للتخبط الحاصل في الانسحاب الامريكي من افغانستان"، موضحاً انه "وبرغم ان اي جهة عراقية رسمية لم تتبنَ خطة التوطين هذه، إلا أن ردود الفعل المختلفة عليها، توحي بأن ستكون بمثابة قنبلة موقوتة فيما لو جرى المضي قدما فيها".

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