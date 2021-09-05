2021/09/05 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الاحد، حقيقة وجود عراقيل من جهات سياسية وحزبية للتحقيق بقضايا الفساد.

وذكر ناظم للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (5 أيلول 2201)، إنه "لا توجد أي مؤشرات عن وجود جهات سياسية وحزبية تعرقل أو تريد أن توقف تحقيقيا أو قضية فساد مطلقا، وخاصة في وزارة الثقافة".

وبين، أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء نزيهة وشفافة وقامت بدور كبير بملاحقة الفاسدين"، لافتا الى ان "الخطوات التي قامت بها اللجنة لم تكن موجودة في السابق بهذا الوضوح والتي لا تتردد امام الفاسدين أيا كانوا، في ظل اعتراف الجميع بوجود فساد في مؤسسات الدولة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في 30 آب 2020، تشكيل لجنة عليا للنظر في ملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية في البلاد.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي حول قيام جهات بعرقلة ملفات الفساد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي حول قيام جهات بعرقلة ملفات الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).