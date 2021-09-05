في سياق مواجهة الرئيس الفاشي / الحزب الشيوعي في البرازيل يعمل من أجل تغيير جذري - رشيد غويلب

2021/09/05 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب نشرت جريدة “اليونغة فيلت” اليسارية الصادرة في العاصمة الألمانية برلين حوارا مع القيادية في الحزب الشيوعي في البرازيل مانويلا دافيلا تناولت فيه رؤية حزبها للتطورات الجارية في البلاد.



وقبل تقديم عرض لأهم ما ورد في الحوار نقدم تعريفا موجزا بالمتحدثة.مانويلا دافيلاواحدة من أشهر الوجوه القيادية في الحزب الشيوعي في البرازيل، ولدت في عام 1981، وبدأت مسيرتها السياسية مبكرا في صفوف “الشبيبة الا ......





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